Христиане в Сирии вышли на протесты в Дамаске после сожжения рождественской ели

Сирийские христиане вышли на протесты в Дамаске после сожжения рождественской ели в провинции Хама исламскими радикалами. Об этом сообщает France 24.

«Если нам не позволят жить в соответствии с нашей христианской верой в нашей стране, как мы это делали раньше, то нам здесь больше не место», — заявил в ходе митинга один из протестующих. Он добавил, что под видом индивидуальных действий скрывается очень много «сектантства и несправедливости по отношению к христианам».

Отмечается, что боевики, поджигавшие дерево, были иностранцами из исламистской группировки «Ансар аль-Таухид», связанной с «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая организация).

Ранее в Сирии восемь иностранных боевиков подожгли рождественскую елку. Инцидент произошел в городе Скальбия в провинции Хама. Настоятель христианской общины Магер Хаддад рассказал, что поджог был совершен спустя два дня после установки ели. Он уточнил, что злоумышленники уже задержаны.