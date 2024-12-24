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18:17, 24 декабря 2024Мир

Сирийские христиане вышли на протесты в Дамаске

Христиане в Сирии вышли на протесты в Дамаске после сожжения рождественской ели
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Amr Abdallah Dalsh / AP

Сирийские христиане вышли на протесты в Дамаске после сожжения рождественской ели в провинции Хама исламскими радикалами. Об этом сообщает France 24.

«Если нам не позволят жить в соответствии с нашей христианской верой в нашей стране, как мы это делали раньше, то нам здесь больше не место», — заявил в ходе митинга один из протестующих. Он добавил, что под видом индивидуальных действий скрывается очень много «сектантства и несправедливости по отношению к христианам».

Отмечается, что боевики, поджигавшие дерево, были иностранцами из исламистской группировки «Ансар аль-Таухид», связанной с «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая организация).

Ранее в Сирии восемь иностранных боевиков подожгли рождественскую елку. Инцидент произошел в городе Скальбия в провинции Хама. Настоятель христианской общины Магер Хаддад рассказал, что поджог был совершен спустя два дня после установки ели. Он уточнил, что злоумышленники уже задержаны.

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