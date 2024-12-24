Собчак описала впечатления от выступления певца SHAMAN

Журналистка Ксения Собчак заявила, что певец SHAMAN поразил ее активностью

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак описала свои впечатления от выступления российского певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Об этом она высказалась в видео, доступном на ее YouTube-канале.

Собчак пояснила, что попала на выступление Дронова на частном мероприятии. «Я была поражена, насколько он неленивый чувак. То есть он двигается, прыгает», — вспомнила журналистка. Она добавила, что считает SHAMAN трудолюбивым артистом, хотя ей и не нравится его творчество.

Ранее Собчак заявила, что довольна походом на прямую линию президента Владимира Путина. По словам ведущей, она получила от главы государства обнадеживающий ответ на вопрос, который она задала.

Во время прямой линии журналистка спросила о том, планируется ли в России создавать единое окно для гражданских инициатив по помощи жителям приграничных регионов, пострадавших от атак Вооруженных сил Украины.