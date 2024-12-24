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21:11, 24 декабря 2024Ценности

Тимоти Шаламе смутил фанатов видео с оголенным торсом

Мария Винар

Кадр: @tshalamet

Американский и французский актер Тимоти Шаламе поделился откровенным видео и смутил фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В размещенном ролике 29-летний артист предстал в толстовке с капюшоном, белой майке и синих джинсах. Он сидел на стуле в пустом павильоне студии звукозаписи и отсматривал кадры с монтажа фильма «Совершенный незнакомец», в котором он сыграл главную роль. Затем Шаламе встал, обнял коллег со съемочной площадки, взорвал хлопушку с конфетти и стал раздеваться. Так, он снял с себя толстовку, майку и продемонстрировав на камеру оголенный торс.

Поклонники удивились видео звезды «Дюны», о чем принялись писать в комментариях. «Что за чертовщина творится в этом видео?», «Все это очень интересно», «У меня есть ощущение, что это тайное послание Кайли Дженнер», «Так странно, но так красиво», «Интересно, а его имя на экране специально написано неправильно?» — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Тимоти Шаламе со спущенными штанами попал в объектив фотокамеры.

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