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19:12, 24 декабря 2024Мир

Трамп пообещал добиваться вынесения смертных приговоров для убийц и насильников

Трамп будет добиваться вынесения смертных приговоров для жестоких убийц
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Cheney Orr / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что будет добиваться вынесения смертных приговоров для жестоких убийц и насильников. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Сразу после того, как состоится моя инаугурация, я дам указания Минюсту решительно добиваться смертных приговоров для того, чтобы защитить американские семьи от жестоких насильников, убийц и монстров», — написал он.

Новый глава Белого дома пообещал, что США вновь станут страной закона и порядка.

Ранее президент США Джо Байден отменил казнь для 37 из 40 осужденных на федеральном уровне и заменил меру наказания на пожизненное заключение. Известно, что среди тех лиц, которым заменили меру наказания, — преступники, осужденные за расправу над полицейскими и военнослужащими, а также сбыт наркотиков.

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