Трое осужденных сбежали из российской колонии

Сотрудники ФСИН ищут трех осужденных, сбежавших из свердловской колонии

Трое осужденных сбежали из исправительного центра при ИК-12 в Нижнем Тагиле Свердловской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, отсутствие нарушителей, приговоренных к исправительным работам за кражи и уничтожение имущества, заметили в десятом часу вечера. Сейчас их ищут более 20 сотрудников ФСИН и полиции. Беглецам от 29 до 37 лет.

Как уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области, осужденные содержались в одном из участков, функционирующим как исправительный центр. Они самовольно покинули территорию учреждения.

Ранее суд в Свердловской области приговорил мужчину к 1 году и 7 месяцам колонии строгого режима за побег из колонии-поселения. Его признали виновным по статье 313 («Побег из места лишения свободы») УК РФ.

