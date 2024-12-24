В России ответили на названные Орбаном два сценария окончания конфликта на Украине

Депутат Журова назвала мирные переговоры желаемым для РФ сценарием окончания СВО

Мирные переговоры являются желаемым для России сценарием окончания конфликта на Украине, заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Таким образом депутат прокомментировала «Ленте.ру» слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о двух сценариях развития украинского конфликта в 2025 году.

Ранее Орбан заявил, что украинский конфликт завершится в 2025 году. По его мнению, это произойдет либо путем мирных переговоров, либо в результате уничтожения одной из сторон.

Такой сценарий (уничтожения одного из государств — прим. «Ленты.ру») совершенно неприемлем, поэтому хотелось бы, чтобы это был вариант мирного соглашения. Думаю, что международные политики подскажут это Украине, (...) поддавят их до мирного соглашения Светлана Журова первый зампред комитета Госдумы по международным делам

«Все надеются на [избранного президента США Дональда] Трампа и на Украину. Миру хватает конфликтов, а этот затянулся очень надолго, поэтому уничтожения, конечно, не хотелось бы», — добавила депутат.

До этого Орбан рассказал, что во время председательства Венгрии в Евросоюзе изменилось отношение к диалогу о мире на Украине.

По словам политика, до этого разговор об урегулировании конфликта мирным путем был сродни вызову дьявола.