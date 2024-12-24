Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:18, 24 декабря 2024Мир

В России ответили на названные Орбаном два сценария окончания конфликта на Украине

Депутат Журова назвала мирные переговоры желаемым для РФ сценарием окончания СВО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Мирные переговоры являются желаемым для России сценарием окончания конфликта на Украине, заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Таким образом депутат прокомментировала «Ленте.ру» слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о двух сценариях развития украинского конфликта в 2025 году.

Ранее Орбан заявил, что украинский конфликт завершится в 2025 году. По его мнению, это произойдет либо путем мирных переговоров, либо в результате уничтожения одной из сторон.

Такой сценарий (уничтожения одного из государств — прим. «Ленты.ру») совершенно неприемлем, поэтому хотелось бы, чтобы это был вариант мирного соглашения. Думаю, что международные политики подскажут это Украине, (...) поддавят их до мирного соглашения

Светлана Журовапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

«Все надеются на [избранного президента США Дональда] Трампа и на Украину. Миру хватает конфликтов, а этот затянулся очень надолго, поэтому уничтожения, конечно, не хотелось бы», — добавила депутат.

До этого Орбан рассказал, что во время председательства Венгрии в Евросоюзе изменилось отношение к диалогу о мире на Украине.

По словам политика, до этого разговор об урегулировании конфликта мирным путем был сродни вызову дьявола.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Пронесемся так низко над русскими окопами, что они обделаются». Киев решил создать ракету, способную долететь до Москвы

      На уроке в российском лицее в руках школьника взорвалась граната

      Убийца главы UnitedHealthcare явился в суд с широкой улыбкой и объявил себя невиновным

      Россиянам посоветовали инвестировать в аэролодки

      Обманутый мошенниками российский пенсионер готовил поджог здания полиции и попался

      В Абхазии обстреляли дом стрелявшего в парламенте депутата

      Россия продала Китаю рекордный объем одного морепродукта

      Пэрис Хилтон удивила фанатов новым имиджем на фото папарацци

      Жители российского города пожаловались на отсутствие отопления

      Путин позвонил ребенку из Шебекино Белгородской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше