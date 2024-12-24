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09:00, 24 декабря 2024Силовые структуры

Устроивший стрельбу на пляже и ранивший трех человек россиянин предстанет перед судом

Жителя Кемерово осудят за стрельбу на пляже и ранение трех человек из пистолета
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Кемерово, который устроил стрельбу на пляже и ранил трех человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Кемеровской области – Кузбассу.

Мужчина обвиняется в трех эпизодах по пунктам «а», «в» части 2 статьи 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») и части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ. Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, все произошло вечером 24 июня около озера Красное. Злоумышленник, не обращая внимание на большое количество отдыхающих на пляже и воспользовавшись конфликтом между ранее незнакомыми ему людьми, выстрелил из травматического пистолета не менее четырех раз. В результате его действий трое отдыхающих получили ранения и были доставлены в больницу.

Во время следствия мужчина находился в СИЗО.

Ранее в Туле возбудили дело в отношении 16-летнего подростка, несколько раз выстрелившего в посетителя кафе.

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