В Госдуме прокомментировали прогноз о росте цен на бензин в 2025 году

Депутат Арефьев: цены на бензин в 2025 году могут вырасти из-за НДПИ

Цены на бензин в 2025 году могут вырасти на 10-20 процентов из-за роста налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), который переложат на потребителей, предположил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Николай Арефьев.

«НДПИ повлияет на внутренние цены. Уже частично рост цен заложен в бюджет, так что гадать не приходится — цены на бензин, действительно, могут вырасти на 10-20 процентов, — сказал Арефьев. — Инфляция не отдельна, это общее повышение цен на внутреннем рынке, которое складывается из разных факторов. НДПИ ложится на цену на нефтепродукты, а он огромный, 30-процентный».

Политик объяснил, что раньше производители платили вывозные пошлины на нефтепродукты, но постепенно происходила ее замена на НДПИ.

Ранее экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев предположил, что в 2025 году бензин в России вырастет в цене на 10-20 процентов, что выше официальной инфляции. Также он заметил, что нефтяников в грядущем повышении винить не следует, они не получат с новых цен практически ничего, все уйдет в бюджет за счет повышения налогов и тарифов.