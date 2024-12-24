В Киеве пожаловались на упреки Запада, связанные с украинцами за границей

Запад упрекает Киев, что большое число украинцев призывного возраста находится за границей. На это пожаловался замглавы комитета по социальной политике Михаил Цимбалюк, передает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

Он отметил, что украинские власти не принимали решений о высылке граждан страны из Европы. Однако Цимбалюк признал, что проходят дискуссии по этой теме и некоторые чиновники высказывают свое мнение.

По его словам, единственным вариантом силовой отправки мужчин на Украину является экстрадиция. Однако это сложный механизм, так как по каждому гражданину нужно подавать отдельный запрос, добавил он.

Ранее представитель МИД Украины Георгий Тихий опроверг информацию о планах Киева лишить поддержки своих граждан за границей. Как он утверждал, правительство страны не ведет переговоры о сокращении помощи украинским беженцам в странах Евросоюза.