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04:30, 24 декабря 2024Мир

В машине совершившего наезд в Магдебурге нашли завещание

Spiegel: в машине совершившего наезд в Магдебурге нашли завещание
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Axel Schmidt / Reuters

В машине мужчины, который совершил наезд в Магдебурге на посетителей рождественнского рынка, нашли завещание. Об этом сообщает Der Spiegel.

В документе говорилось, что его активы должны перейти Германскому обществу Красного Креста после смерти. Вероятно, злоумышленник не хотел пережить нападение. При этом, по данным издания, политических посланий в завещании не было.

20 декабря автомобиль на полной скорости врезался в толпу посетителей рождественской ярмарки в немецком Магдебурге. Инцидент подтвердил официальный представитель правительства Саксонии-Анхальт Маттиас Шуппе. Он назвал произошедшее терактом. В результате инцидента пострадало больше 200 человек.

Подозреваемый в наезде на толпу посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге, которого арестовали, оказался беженцем. Его зовут Талеб А., он работает в Германии медицинским специалистом в сфере психиатрии и психотерапии. По данным Berliner Zeitung, мужчина является антиисламистским активистом из Саудовской Аравии.

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