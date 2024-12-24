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18:24, 24 декабря 2024Мир

В Мюнхене загорелся дом престарелых

Bild: семь человек пострадали при пожаре в доме престарелых в Мюнхене
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Кадр: bild.de

Семь человек пострадали в результате сильного пожара в доме престарелых в Мюнхене. Об этом сообщает Bild.

Часть здания обрушена, горит верхний этаж и деревянная колокольня. Пожарные работают на месте происшествия.

Из здания эвакуировали 60 человек. О тяжести травм на данный момент ничего не известно.

Жителей города призвали закрыть окна и двери, а также отключить вентиляции и кондиционеры.

Ранее пожар случился на Эйфелевой башне в Париже. Причиной огня стало короткое замыкание на линии электропередачи лифта между вторым и третьим этажами. Другие обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются. Пострадавших нет.

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