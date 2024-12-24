В посольстве ответили на вопрос о погибших в Магдебурге россиянах

Посольство России: среди погибших в теракте в Магдебурге россиян нет

В посольстве России в Германии ответили на вопрос о том, были ли среди погибших при наезде автомобиля на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге россияне. Об этом сообщает ТАСС.

Утверждается, что, согласно информации кризисного центра немецкого МИД и правоохранительных органов, россиян среди погибших не было.

«Среди погибших в Магдебурге не было иностранцев и, следовательно, россиян. Данные о пострадавших по-прежнему уточняются», — отметили в дипмиссии.

Ранее стало известно, что в машине мужчины, который совершил наезд в Магдебурге на посетителей рождественского рынка, нашли завещание. В документе говорилось, что его активы должны перейти Германскому обществу Красного Креста после смерти.

