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10:05, 24 декабря 2024Экономика

В России подсчитали индекс оливье

Сервис «Едадил» подсчитал стоимость оливье в крупных городах
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Дешевле всего приготовление салата оливье будет стоить в Омске, а дороже всего — в Челябинске и Казани. Об этом говорят результаты исследования сервиса «Едадил» (есть в распоряжении «Ленты.ру»), аналитики которого подсчитали стоимость блюда в крупных городах России.

В расчет принимались средние цены ингредиентов для приготовления классического оливье с учетом скидок, предоставляемых в каждом городе: вареной колбасы, яиц, картофеля, майонеза, соленых огурцов, моркови, зеленого горошка и зелени.

Наиболее дорогой салат обнаружился в Челябинске: приготовление одной порции блюда здесь будет стоить 50,27 рубля. Также в первой тройке оказались Казань и Москва — там оливье обойдется в 49,77 и 49,5 рубля соответственно. Санкт-Петербург при этом разместился на десятой строчке: себестоимость салата аналитики оценили в 43,9 рубля.

К самым доступным для приготовления салата городам отнесли Омск: там ингредиенты для одной порции салата получится закупить всего за 39,89 рубля. Также выгодно готовить оливье в Краснодаре и Волгограде — за 40,5 рубля и 40,86 рубля соответственно.

Ранее в России подсчитали индекс пельменей. Самая доступная порция блюда на семью из четырех человек обойдется в 389 рублей, узнали аналитики «Едадил». Приобрести продукты за такую цену, согласно их данным, можно в Самаре. Самые дорогие домашние пельмени обнаружились в Тюменской области — 1177 рублей за порцию на всю семью.

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