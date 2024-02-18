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11:27, 18 февраля 2024Экономика

В России подсчитали индекс пельменей

В сервисе «Едадил» подсчитали индекс пельменей

Фото: Globallookpress.com

Аналитики сервиса «Едадил» подсчитали «индекс пельменей» в разных регионах России, о результатах они рассказали «Ленте.ру». Как выяснили специалисты, самая дешевая порция блюда на семью из четырех человек обойдется в 389 рублей, самая дорогая на семью — 1177 рублей.

«Для подсчета индекса эксперты взяли классический рецепт в расчете на семью из четырех человек. Итоговая стоимость домашних пельменей складывается из цен на продукты в российских торговых сетях. Согласно классическому рецепту, для приготовления домашних пельменей потребуются говяжий и свиной фарш, репчатый лук, пшеничная мука, яйцо, растительное масло, соль и молотый черный перец», — объяснили исследователи.

Дороже всего, как выяснили в «Едадил», домашние пельмени обойдутся жителям Тюменской области, там порция на всю семью будет стоить порядка 1177 рублей. Дешевле всего — в Самарской области, там приготовление блюда обойдется всего в 389 рублей.

При этом, по словам аналитиков, замороженные готовые пельмени в России стоят всего порядка 220 рублей за упаковку.

«Дешевле всего можно найти упаковку пельменей в Самарской области. Там ее стоимость составит 72 рубля», — поделились аналитики.

Ранее американский журналист Такер Карлсон, прилетавший в Москву, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина, рассказал о визите в столичный гипермаркет «Ашан». Покупки обошлись Карлсону в 9481 рубль (примерно 104 доллара). Он заявил, что в США за такую же продуктовую корзину он отдал бы более 400 долларов, то есть примерно в четыре раза больше.

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      Варвара Кошечкина
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