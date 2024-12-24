Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:32, 24 декабря 2024Россия

В российском городе беспилотник врезался в здание академии МВД

В Нижнем Новгороде беспилотник врезался в здание академии МВД
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Нижнем Новгороде беспилотник врезался в здание академии МВД. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, дрон был без взрывного устройства, из-за чего взрыва и возгорания не последовало.

Курсантов академии эвакуировали из здания. О пострадавших ничего не сообщается.

Официально информацию пока не комментировали.

В начале ноября на Россию была совершена массированная атака украинских дронов. Один из них сбили в Нижегородской области. По словам главы российского региона Глеба Никитина, последствий и повреждений в результате попытки атаки зафиксировано не было.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «С чего вдруг такой оптимизм?» В СПЧ удивились радости из-за отзыва разрешения на многоженство

      Песков прокомментировал продвижение хода СВО

      В Кремле оценили изменения позиции Украины по переговорам

      В России назвали последствие ввода войск ЕС в зону украинского конфликта

      Дедушка украл рождественские подарки внуков ради наркотиков

      Вероятность новых снегопадов в Москве до конца года оценили

      Соловьев спел Захаровой и назвал ее богиней

      В российском городе беспилотник врезался в здание академии МВД

      В Раде оценили решение убрать русский язык из билетов на поезда

      Прокурор запросил срок для телеведущей Татьяны Лазаревой по делу о пропаганде терроризма

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше