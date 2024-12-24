В российском городе беспилотник врезался в здание академии МВД

В Нижнем Новгороде беспилотник врезался в здание академии МВД

В Нижнем Новгороде беспилотник врезался в здание академии МВД. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, дрон был без взрывного устройства, из-за чего взрыва и возгорания не последовало.

Курсантов академии эвакуировали из здания. О пострадавших ничего не сообщается.

Официально информацию пока не комментировали.

В начале ноября на Россию была совершена массированная атака украинских дронов. Один из них сбили в Нижегородской области. По словам главы российского региона Глеба Никитина, последствий и повреждений в результате попытки атаки зафиксировано не было.

