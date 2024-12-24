В российском регионе двум подросткам предъявили обвинение за теракт на железной дороге

В Тюменской области предъявили обвинение подросткам за поджог на железной дороге

В Тюменской области двум подросткам предъявили обвинение за теракт на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Им предъявлено обвинение по статье 205 («Совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

По данным следствия, двое несовершеннолетних в декабре на Свердловской железной дороге в Тобольске совершили поджог железнодорожного снегоуборщика. Они были задержаны сотрудниками ФСБ по Тюменской области.

Ранее сообщалось, что российских подростков заключили под стражу за поджог электровоза.