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15:44, 24 декабря 2024Россия

В российском регионе мигрантам запретили работать таксистами

В Ульяновской области мигрантам запретили работать в сфере такси
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В Ульяновской области мигрантам запретили работать таксистами. Это следует из текста документа, опубликованного на портале правительства региона.

Помимо сферы такси, иностранным специалистам также запретят заниматься регулярными перевозками пассажиров автобусами в городском, пригородном и междугородном сообщении, а также иными сухопутными перевозками.

Кроме того, согласно указу, мигрантам нельзя будет устроиться на работу в специализированные магазины, которые продают алкогольные напитки, включая пиво, а также табачные изделия.

Нововведения начнут действовать с 2025 года. На решение кадрового вопроса работодателям дали три месяца.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе мигрантам запретили работать в ряде сфер. В частности, нянями, парикмахерами и курьерами.

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