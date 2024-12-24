В российской школе туалет оказался без дверей

В школе Дальнегорска между унитазами не оказалось стен и дверей

В школьном туалете в Дальнегорске Приморского края не оказалось стен между унитазами, а также дверей в кабинах. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Известно, что родителям пришлось обратиться к директору, однако она не реагировала на претензии. В итоге жалоба была направлена в местную прокуратуру. На опубликованной журналистами фотографии видны три унитаза, между которыми расположены только железные каркасы.

Ранее жители Новосибирска пожаловались на кипяток, льющийся из холодных кранов на протяжении трех месяцев. Жители домов по улице Невельского рассказали, что с августа горячая вода течет не только из обоих кранов, но и в унитазе. Температура воды в квартирах достигает 38-41 градуса. Делу не помогло даже обращение в местную прокуратуру, где не обнаружили нарушений в действиях коммунальных служб.