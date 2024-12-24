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08:23, 24 декабря 2024Россия

В Совфеде назвали причины упадка западной цивилизации

Сенатор Пушков назвал основные причины упадка западной цивилизации
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Упадок западный цивилизации связан с множеством факторов, одним из которых является деградация правящего класса. Такое мнение высказал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале.

Он отметил, что в западных странах наблюдается кризис лидерства. По словам политика, «анекдотическим примером» служат США — главная страна «свободного мира», которую возглавляет Джо Байден, не имевший права занимать этот пост из-за прогрессирующей деменции.

Еще одной причиной упадка, как утверждает Пушков, является антинациональная политика толерантности по отношению к мигрантам. «Такую политику продолжают проводить в Британии, Франции и Германии, что и ведет к беспрецедентному росту антисистемных движений в этих странах», — указал он.

Третей причиной сенатор назвал геополитический фанатизм Запада и его стремление к гегемонии. Он отметил, что это привело к большим финансовым потерям из-за трат на развязывание войн.

Ранее Пушков заявил, что либеральная Европа с ее «антитрамповскими» настроениями становится для избранного президента США Дональда Трампа проблемой.

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