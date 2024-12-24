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13:51, 24 декабря 2024Мир

В США назвали способ сохранить мир на Украине после завершения конфликта

FA: Западу нужно использовать «модель дикобраза» для сохранения мира на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Западу нужно будет использовать «модель дикобраза», под которой понимается усиление оборонного потенциала Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы сохранить мир после завершения конфликта. Такое мнение выразил экс-сотрудник Госдепартамента Самуэль Чарап в статье для журнала Foreign Affairs (FA).

«Западные союзники должны позволить Украине принять "модель дикобраза" (...) Это повлечет за собой помощь Киеву в разработке сил, которые будут направлены на оборону территорий после окончания боевых действий, вместо предоставления обучения, имеющего наступательный характер», — отметил политолог.

По словам Чарапа, на данный момент «нет четкого видения» того, как должна выглядеть «модель дикобраза» для Украины. При этом он резюмировал, что помощь в рамках этой модели «должна помочь ВСУ быть более эффективными в обороне».

Ранее Чарап заявил, что ни уходящая администрация Джо Байдена, ни будущая команда избранного президента США Дональда Трампа не готовы предложить Украине вступить в Североатлантический альянс ни во время конфликта, ни после него. По мнению эксперта, вступление Киева в НАТО — это «неуклюжий политический инструмент» для прекращения кризиса даже в том случае, если бы членство в альянсе было «реальной возможностью».

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