В США назвали способ сохранить мир на Украине после завершения конфликта

Западу нужно будет использовать «модель дикобраза», под которой понимается усиление оборонного потенциала Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы сохранить мир после завершения конфликта. Такое мнение выразил экс-сотрудник Госдепартамента Самуэль Чарап в статье для журнала Foreign Affairs (FA).
«Западные союзники должны позволить Украине принять "модель дикобраза" (...) Это повлечет за собой помощь Киеву в разработке сил, которые будут направлены на оборону территорий после окончания боевых действий, вместо предоставления обучения, имеющего наступательный характер», — отметил политолог.
По словам Чарапа, на данный момент «нет четкого видения» того, как должна выглядеть «модель дикобраза» для Украины. При этом он резюмировал, что помощь в рамках этой модели «должна помочь ВСУ быть более эффективными в обороне».
Ранее Чарап заявил, что ни уходящая администрация Джо Байдена, ни будущая команда избранного президента США Дональда Трампа не готовы предложить Украине вступить в Североатлантический альянс ни во время конфликта, ни после него. По мнению эксперта, вступление Киева в НАТО — это «неуклюжий политический инструмент» для прекращения кризиса даже в том случае, если бы членство в альянсе было «реальной возможностью».