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11:04, 24 декабря 2024Мир

В США призвали Россию назначить своего спецпредставителя по Украине

Экс-сотрудник Госдепа Чарап: РФ стоит назначить своего спецпосланника по Украине
Семен Александров (редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

России стоит назначить своего спецпосланника по Украине, что облегчит взаимодействие. Об этом заявил экс-сотрудник Госдепа США Сэмюэл Чарап в статье для Foreign Affairs (FA).

По его словам, регулярного диалога между Москвой и ключевыми западными столицами не было с начала специальной военной операции. Он подчеркнул, что для хоть какого-то успеха переговоров, обмен мнениями «должен стать правилом, а не исключением, как сейчас».

Политолог отметил, что назначение Кита Келлога спецпредставителем США по конфликту на Украине представляет собой значительную возможность, поскольку его можно использовать, чтобы уговорить Россию назначить российского коллегу.

«Это значительно облегчило бы взаимодействие с Москвой; на данный момент никто в Кремле, похоже, не имеет полномочий вести переговоры по этим вопросам», — добавил Чарап.

Политолог также заявил, что грядущий радикальный сдвиг в подходе США к конфликту на Украине может оживить переговоры по его урегулированию.

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