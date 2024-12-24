Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:42, 24 декабря 2024Экономика

В США закрылись десятки кофеен популярной сети

Bloomberg: число бастующих работников Starbucks превысит пять тысяч человек
Кирилл Луцюк

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Забастовка бариста сети кофеен Starbucks становится все более масштабной. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Как заявили представители профсоюза Starbucks Workers United, стачка охватит больше трех сотен кафе, что обернется для компании сбоями в работе торговых точек в столь важный для торговли период праздничных распродаж. Ожидается, что к забастовке присоединится больше пяти тысяч рабочих в Бостоне, Нью-Йорке и Филадельфии. В поддержку стачечников высказался даже мэр Питтсбурга Эд Гейни.

По данным сети кофеен, по состоянию на понедельник, 23 декабря, из-за забастовок закрылось уже около 60 заведений. Впрочем подавляющее количество продолжают работать. Их число оценивается более чем в 10 тысяч. Представители компании не устают подчеркивать этот факт.

Материалы по теме:
Бургеры в «Макдоналдсе» дорожают и перестают быть едой для бедных. На что идут сети фастфуда, чтобы вернуть покупателей
Бургеры в «Макдоналдсе» дорожают и перестают быть едой для бедных.На что идут сети фастфуда, чтобы вернуть покупателей
14 августа 2024
Мировые цены на кофе рекордно растут. Когда любимый напиток россиян станет роскошью?
Мировые цены на кофе рекордно растут.Когда любимый напиток россиян станет роскошью?
13 декабря 2024

Забастовка вспыхнула после того, как провалился заключительный этап переговоров между профсоюзом и руководством компании, которая отказалась немедленно повышать заработную плату. Сейчас ее представители сетуют на то, что профсоюз поспешил с отказом от дальнейших переговоров. Starbucks заявляет, что компания сосредоточена на улучшении условий труда работников.

Незадолго до этого Национальный совет по трудовым отношениям получил сотни жалоб, в которых Starbucks обвиняют в нарушении установленных законами норм. Есть сведения, что компания увольняла сторонников профсоюза и закрывала торговые точки, если там начинались стачки. Работникам одного из кафе в Сиэтле пригрозили, что они потеряют льготы, если присоединятся к профсоюзу.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Двух слов связать не могут». В Общественной палате недовольны ситуацией с детьми мигрантов в школах

      Звезда сериала «Физрук» снялась в прозрачном наряде в откровенной позе

      В Киеве пожаловались на упреки Запада

      Мужчина кинул коктейль Молотова в полицейскую машину в Москве

      В России шестилетний мальчик выпил стакан водки на дне рождения отца и впал в кому

      Появились кадры работы российской артиллерии в Курской области

      Российский пенсионер отдал мошенникам 800 тысяч рублей

      Бывшего президента США выписали из больницы

      Пассажирский самолет сменил курс из-за внезапно заболевшего пилота

      Лукашенко ответил «из Киева» на свой же вопрос «откуда командовали Майданом» в Белоруссии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше