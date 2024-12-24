В США закрылись десятки кофеен популярной сети

Bloomberg: число бастующих работников Starbucks превысит пять тысяч человек

Забастовка бариста сети кофеен Starbucks становится все более масштабной. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Как заявили представители профсоюза Starbucks Workers United, стачка охватит больше трех сотен кафе, что обернется для компании сбоями в работе торговых точек в столь важный для торговли период праздничных распродаж. Ожидается, что к забастовке присоединится больше пяти тысяч рабочих в Бостоне, Нью-Йорке и Филадельфии. В поддержку стачечников высказался даже мэр Питтсбурга Эд Гейни.

По данным сети кофеен, по состоянию на понедельник, 23 декабря, из-за забастовок закрылось уже около 60 заведений. Впрочем подавляющее количество продолжают работать. Их число оценивается более чем в 10 тысяч. Представители компании не устают подчеркивать этот факт.

Забастовка вспыхнула после того, как провалился заключительный этап переговоров между профсоюзом и руководством компании, которая отказалась немедленно повышать заработную плату. Сейчас ее представители сетуют на то, что профсоюз поспешил с отказом от дальнейших переговоров. Starbucks заявляет, что компания сосредоточена на улучшении условий труда работников.

Незадолго до этого Национальный совет по трудовым отношениям получил сотни жалоб, в которых Starbucks обвиняют в нарушении установленных законами норм. Есть сведения, что компания увольняла сторонников профсоюза и закрывала торговые точки, если там начинались стачки. Работникам одного из кафе в Сиэтле пригрозили, что они потеряют льготы, если присоединятся к профсоюзу.