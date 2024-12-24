Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:11, 24 декабря 2024Мир

В Турции высказались о возможности встречи Трампа и Путина

РИА Новости: говорить о встрече в Турции Трампа и Путина преждевременно
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Reuters

Говорить о Турции как о будущем месте проведения встречи избранного лидера США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина преждевременно. Об этом РИА Новости заявил дипломатический источник в Анкаре.

«Для этого сначала необходима сама договоренность о встрече. Насколько известно, ее на данный момент нет», — рассказал собеседник агентства.

Ранее дипломатический источник в турецкой столице заявил, что Турция пока не получала конкретных обращений от сторон конфликта на Украине по организации переговоров в Стамбуле. При этом он подчеркнул, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял о готовности принять переговоры.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Двух слов связать не могут». В Общественной палате недовольны ситуацией с детьми мигрантов в школах

      Российскому авторынку спрогнозировали тяжелые времена

      Родители нежелательно пребывающих в России детей-иностранцев получат такой же статус

      Звезда сериала «Физрук» снялась в прозрачном наряде в откровенной позе

      В Киеве пожаловались на упреки Запада

      Мужчина кинул коктейль Молотова в полицейскую машину в Москве

      В России шестилетний мальчик выпил стакан водки на дне рождения отца и впал в кому

      Появились кадры работы российской артиллерии в Курской области

      Российский пенсионер отдал мошенникам 800 тысяч рублей

      Лукашенко ответил «из Киева» на свой же вопрос «откуда командовали Майданом» в Белоруссии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше