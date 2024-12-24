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18:47, 24 декабря 2024Мир

В Турции ответили на вопрос об организации переговоров по Украине

РИА Новости: Турция не получала обращений по организации переговоров по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Турция пока не получала конкретных обращений от сторон конфликта на Украине по организации переговоров в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный дипломатический источник в Анкаре.

«На данный момент обращений от сторон не поступало», — отметил собеседник агентства.

При этом неназванный дипломат подчеркнул, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял о готовности принять переговоры.

Ранее глава управления по коммуникациям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун сообщил, что турецкие власти готовы устроить переговоры России и Украины в Стамбуле. Он добавил, что Анкара с опасением относится к угрозе эскалации конфликта на Украине и выступает за его скорейшее урегулирование, так как переговорный процесс обеспечит не только региональную, но и глобальную стабильность.

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