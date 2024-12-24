Весь экипаж пассажирского самолета попал в больницу из-за неизвестного задымления на борту

PYOK: экипаж Swiss Air Lines попал в больницу в Австрии из-за задымления

Весь экипаж пассажирского самолета Swiss Air Lines попал в больницу в Австрии после экстренной посадки из-за неизвестного задымления на борту. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что борт летел из Бухареста в Цюрих, но был вынужден приземлиться в австрийском городе Грац. Там пассажиров эвакуировали на взлетно-посадочную полосу. Одна из стюардесс пострадала больше всего, ее вместе с другими членами экипажа доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что пауэрбанк пассажира авиакомпании Sichuan Airlines взорвался во время полета в Китае. На размещенных в сети кадрах видны пассажиры, в панике вскакивающие со своих мест и выбегающие в проход, и густые клубы дыма, заполнившего салон.