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15:49, 24 декабря 2024Путешествия

Весь экипаж пассажирского самолета попал в больницу из-за неизвестного задымления на борту

PYOK: экипаж Swiss Air Lines попал в больницу в Австрии из-за задымления
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Imago / Globallookpress.com

Весь экипаж пассажирского самолета Swiss Air Lines попал в больницу в Австрии после экстренной посадки из-за неизвестного задымления на борту. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что борт летел из Бухареста в Цюрих, но был вынужден приземлиться в австрийском городе Грац. Там пассажиров эвакуировали на взлетно-посадочную полосу. Одна из стюардесс пострадала больше всего, ее вместе с другими членами экипажа доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что пауэрбанк пассажира авиакомпании Sichuan Airlines взорвался во время полета в Китае. На размещенных в сети кадрах видны пассажиры, в панике вскакивающие со своих мест и выбегающие в проход, и густые клубы дыма, заполнившего салон.

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