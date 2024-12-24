Вскрылось неожиданное последствие антироссийских санкций

Санкции, введенные против российских алмазов, могут навредить африканским странам. Это показало исследование, проведенное Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА). Его результаты процитировало ТАСС.
Эксперты напомнили, что доля российских алмазов на рынке оценивается в 30 процентов. Кроме того, 60 процентов доказанных мировых запасов этих драгоценных камней также располагаются в РФ. Поэтому из-за санкций в отношении российских алмазов тем странам Африки, доходы которых во многом зависят от продажи минерала, придется сертифицировать каждый камень, чтобы подтвердить географию его происхождения. В АКРА считают, что это обернется ростом издержек для данных государств, которые закономерно отразятся и на всей отрасли.
В начале осени из-за санкций против российских алмазов Индия сократила их закупки в 25 раз. Объем импорта оценили в 1,5 миллиона долларов, хотя в сентябре 2023 года речь шла о 112 миллионах долларов.
Кроме того, оказалось, что одна из африканских стран — Ангола — уже столкнулась с проблемами из-за санкций, введенных против российских алмазов.