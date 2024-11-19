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06:55, 19 ноября 2024Экономика

Индия сократила импорт алмазов из России в 25 раз

Индия сократила импорт российских алмазов в 25 раз
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Reuters

В сентябре 2024 года Индия сократила импорт алмазов из России в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на индийское министерство торговли и промышленности сообщает «Интерфакс».

Объем импорта составил 1,5 миллиона долларов, при этом в сентябре 2023 года Индия импортировала российских алмазов на 112 миллионов долларов. Утверждается, что резкое падение связано с введением «Большой семеркой» (G7) санкций против РФ.

Крупнейшими поставщиками драгоценных камней в Индию остаются ОАЭ (581 миллион долларов в сентябре текущего года), Гонконг (448 миллионов) и Бельгия (186 миллионов).

Ранее Индия снизила закупки российского алюминия. За январь-август 2024 года Индия импортировала из России этого металла на 32,7 миллиона долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поставки снизились на 34 процента.

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