Индия сократила импорт алмазов из России в 25 раз

Индия сократила импорт российских алмазов в 25 раз

В сентябре 2024 года Индия сократила импорт алмазов из России в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на индийское министерство торговли и промышленности сообщает «Интерфакс».

Объем импорта составил 1,5 миллиона долларов, при этом в сентябре 2023 года Индия импортировала российских алмазов на 112 миллионов долларов. Утверждается, что резкое падение связано с введением «Большой семеркой» (G7) санкций против РФ.

Крупнейшими поставщиками драгоценных камней в Индию остаются ОАЭ (581 миллион долларов в сентябре текущего года), Гонконг (448 миллионов) и Бельгия (186 миллионов).

Ранее Индия снизила закупки российского алюминия. За январь-август 2024 года Индия импортировала из России этого металла на 32,7 миллиона долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поставки снизились на 34 процента.