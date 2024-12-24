Президент Сербии Александр Вучич пожелал россиянам благополучия и процветания

Президент Сербии Александр Вучич принял посла России Александра Боцан-Харченко, пожелал россиянам благополучия и процветания и выразил надежду на прекращение всех конфликтов. Об этом сербский лидер написал на странице в соцсети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Посол передал мне новогоднее и рождественское поздравление от президента Владимира Путина, а я, в свою очередь, выразил добрые пожелания благополучия и процветания гражданам России, а также надежду на то, что наступающий год принесет прекращение всех конфликтов и долгожданный мир для всех», — заявил политик.

По его словам, в ходе беседы с российским послом они обсудили важные темы двусторонних отношений и сотрудничества, а также обменялись мнениями о развитии ситуации в мире и возможных новых вызовах.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил президента Сербии с наступающими Новым годом и Рождеством, а также отметил развитие стратегического партнерства стран за 2024 год. Кроме того, в своем поздравлении Путин выразил убежденность в продолжении совместной работы по актуальным вопросам «во благо братских народов обеих стран».