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14:10, 24 декабря 2024Силовые структуры

Задержание руководителей Sincere Systems Group попало на видео

МВД показало видео задержания руководителей Sincere Systems Group
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

МВД показало видео задержания организаторов региональных сетей компании Sincere Systems Group Ltd за аферы на 100 миллионов долларов. Запись «Ленте.ру» предоставила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах видно, как сотрудники проникают в дом руководителей компании. Их кладут лицом в пол и надевают наручники. Затем показаны изъятые у фигурантов деньги.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничестве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору»).

Предварительно установлено, что в 2020 году фигуранты — граждане Украины и России создали фирму и организовали сеть представительств в различных субъектах России. Они подобрали сотрудников, которые занимались поиском клиентов и приглашали их на семинары и собрания. На этих мероприятиях граждан убеждали в том, что фирма успешно торгует на рынке FOREX, а также работает в других направлениях, в том числе связанных с применением в биржевой торговле искусственного интеллекта. Согласившимся инвестировать в проект они обещали доход в размере от трех до 30 процентов в месяц. Полученные с клиентов деньги организаторы направляли на различные криптовалютные биржи, в том числе причастные к финансированию Вооруженных сил Украины, а в электронных личных кабинетах вкладчиков отображался баланс, который злоумышленники искусственно увеличивали. Отмечается, что вывести вложенные деньги клиенты фирмы не могли, потому что организаторы не позволяли им это под предлогом блокировки счетов компании и проведении аудита. Таким образом, общий объем полученных денег составил более 100 миллионов долларов США.

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