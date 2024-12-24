Дэвис: Зеленский отвергает все реалистичные предложения по урегулированию

Украинский президент Владимир Зеленский отвергает все реалистичные предложения по мирному урегулированию конфликта в стране. Об этом заявил подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Непонятно, к чему клонит Зеленский, может быть, он просто оторван от реальности», — заявил Дэвис.

Отставной подполковник удивился тому, что украинское руководство отказывается рассматривать любые инициативы по прекращению огня и дальнейшим переговорам. По мнению Дэвиса, Киеву было бы выгодно согласиться на прекращение огня, поскольку Россия продолжает двигаться вперед, а украинские военные вынуждены отступать.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что положение Украины сейчас может изменить только чудо. По его словам, Киев надеется на помощь из-за рубежа, так как среди украинцев поддержка военных действий крайне низка.