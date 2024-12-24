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09:04, 24 декабря 2024Россия

Жители Курской области рассказали о спасении при отступлении ВСУ

Минобороны: жители Курской области чудом выжили при отступлении ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Военнослужащие группировки войск «Север» эвакуировали мирных жителей одного из населенных пунктов Суджанского района Курской области и оказали им помощь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Заявляется, что при отступлении военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) били по жилым домам артиллерией и дронами-камикадзе. Также утверждается, что украинские бойцы подвергали мирных жителей избиениям.

«Также они [местные жители] рассказали, что в живых остались чудом и только благодаря героизму российских военнослужащих», — отметили в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос о сроках освобождения Курской области. Он заверил, что территория будет неизбежно освобождена от ВСУ.

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