Жители Курской области рассказали о спасении при отступлении ВСУ

Минобороны: жители Курской области чудом выжили при отступлении ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Север» эвакуировали мирных жителей одного из населенных пунктов Суджанского района Курской области и оказали им помощь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Заявляется, что при отступлении военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) били по жилым домам артиллерией и дронами-камикадзе. Также утверждается, что украинские бойцы подвергали мирных жителей избиениям.

«Также они [местные жители] рассказали, что в живых остались чудом и только благодаря героизму российских военнослужащих», — отметили в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос о сроках освобождения Курской области. Он заверил, что территория будет неизбежно освобождена от ВСУ.