Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:17, 25 декабря 2024Россия

19-летнего россиянина затолкали в машину ради шутки

В Ленобласти 19-летнего парня затолкали в машину ради шутки
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Фонтанка SPB Online

В городе Мурино Ленинградской области 19-летнего парня затолкали в машину ради шутки. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным российского издания, местные жители заметили, как юношу силой пытаются усадить в каршеринг. Он так упирался, что разбил стекло автомобиля. К месту вызвали сотрудников полиции.

Горожане рассказали оперативникам о похищении и назвали номер машины, на которой увезли парня.

Полицейские быстро обнаружили насильно увезенного. Выяснилось, что 19-летнего местного жителя разыграл его 21-летний приятель. Претензий к старшему товарищу он не имеет.

Ранее сообщалось, что в селе Сосновка Новосибирской области 14-летний школьник, отправившийся на пробежку в лес, заявил о похищении.

Сестра несовершеннолетнего отмечала, что его обнаружила знакомая далеко в лесополосе.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Появилась версия об атаке украинского дрона на разбившийся в Казахстане самолет

      В МИД назвали хамским высказывание Зеленского о Фицо

      Захарова ответила на обещания Трампа положить конец «хаосу» на Ближнем Востоке

      В российском городе осудили мужчину за расправу над знакомым с особой жестокостью

      «Он обозначил название и смысл мирного саммита». Лавров отреагировал на слова Зеленского, пославшего Россию на три буквы

      В России нашли способ популяризировать местное вино

      Мужчина решил стать отцом с помощью ритуала и проглотил живого цыпленка

      Дыры неизвестного происхождения на упавшем в Казахстане самолете попали на видео

      У жены Башара Асада нашли рак

      Россиянам раскрыли самые модные наряды для встречи Нового года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше