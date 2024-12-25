19-летнего россиянина затолкали в машину ради шутки

В городе Мурино Ленинградской области 19-летнего парня затолкали в машину ради шутки. Об этом сообщила «Фонтанка».
По данным российского издания, местные жители заметили, как юношу силой пытаются усадить в каршеринг. Он так упирался, что разбил стекло автомобиля. К месту вызвали сотрудников полиции.
Горожане рассказали оперативникам о похищении и назвали номер машины, на которой увезли парня.
Полицейские быстро обнаружили насильно увезенного. Выяснилось, что 19-летнего местного жителя разыграл его 21-летний приятель. Претензий к старшему товарищу он не имеет.
Ранее сообщалось, что в селе Сосновка Новосибирской области 14-летний школьник, отправившийся на пробежку в лес, заявил о похищении.
Сестра несовершеннолетнего отмечала, что его обнаружила знакомая далеко в лесополосе.