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15:48, 2 сентября 2024Россия

14-летний российский школьник заявил о похищении

В Новосибирской области отправившийся на пробежку школьник заявил о похищении

Фото: wirestock / Freepik

В селе Сосновка Новосибирской области 14-летний школьник, отправившийся на пробежку в лес, заявил о похищении. Об этом стало известно региональному порталу Ngs.ru.

До этого российского подростка искали волонтеры. Сестра несовершеннолетнего рассказала, что его обнаружила знакомая далеко в лесополосе.

Мальчик утверждает, что его затолкали в машину незнакомцы и вывезли в неизвестном направлении.

По словам близких, подросток никогда до этого не пропадал. В пресс-службе регионального МВД опровергли информацию о похищении учащегося.

Ранее сообщалось, что пропавшую 17-летнюю девушку из Уссурийска Приморского края нашли в семи тысячах километров от дома. С беглянкой провели профилактическую беседу, после чего передали матери. Никаких противоправных действий по отношению к старшекласснице совершено не было.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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