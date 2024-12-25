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05:28, 25 декабря 2024Мир

Американский дипломат оценил шансы встречи Путина с Зеленским

Экс-дипломат Джатрас: встреча Путина и Зеленского в США маловероятна
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexei Nikolsky / Kremlin Pool / Global Look Press

Шансы того, что президент России Владимир Путин встретится с Владимиром Зеленским в Вашингтоне, маловероятны. Такую оценку в интервью РИА Новости высказал бывший американский дипломат Джим Джатрас.

«Я не могу представить, что президента Путина пригласят. Хотелось бы ошибаться, но не могу себе представить, как это будет выглядеть, учитывая ордер МУС на его арест. США не являются участником Римского статута, но учитывая демонизацию Путина всей западной прессой и политическим истеблишментом, сложно представить, что Трамп сможет пригласить его», — считает эксперт.

Он подчеркнул, что такое развитие событий возможно только в «каком-то фантастическом мире». Он также отметил, что присутствие Зеленского на инаугурации Трампа не будет иметь большого значения, так как глава Украины «просто марионетка ЦРУ и MI6».

Ранее Джатрас спрогнозировал, что отношения между США и РФ при Трампе вряд ли изменятся в лучшую сторону. «Москва ведет себя так, будто надеется, что в администрации Трампа найдется кто-то разумный, с кем можно будет вести диалог», — добавил экс-дипломат, назвав подобные ожидания необоснованными.

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