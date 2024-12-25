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14:50, 25 декабря 2024Экономика

Apple захотела сохранить права на свой логотип в России

Роспатент продлил действие прав Apple на логотип в России до весны 2035 года
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Американская Apple Inc. продлила срок действия исключительных прав на свой главный логотип корпорации в виде черного надкусанного яблока. Об этом пишет RB.RU со ссылкой на данные Роспатента.

Российская организация по заявке Apple продлила срок действия логотипа, который должен был истечь весной 2025 года, до весны 2035-го. Соответствующая запись появилась в реестре 23 декабря.

Одновременно были продлены и исключительные права на яблочный бренд в России — еще на десять лет, до 2035 года. Целью таких действий стало сохранение прав на товарный знак, пояснила патентный поверенный компании «Онлайн Патент» Алина Сидорова.

Ранее стало известно, что в сервисах Apple cократится количество опций для РФ. Для местных пользователей станет недоступна часть сериалов и фильмов в Apple TV+, а в Apple Fitness+ будут ограничены новые тренировки. Такими изменениями компания может не ограничиться, но других подробностей, по данным iPhones.ru, пока нет. До введения новых правил компания следовала мировым релизам, исключая из доступа лишь программы, содержавшие недоступные в России треки из Apple Music.

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