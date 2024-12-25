Авиакомпания AZAL приостановила рейсы в два российских города после авиакатастрофы

Авиакомпания AZAL приостановила рейсы в Грозный и Махачкалу после авиакатастрофы

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостановила рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу после авиакатастрофы в Казахстане. Об этом перевозчик сообщил в Telegram-канале.

Отмечается, что самолеты AZAL не будут летать в два российских города до завершения расследования причин крушения. Рейсы по другим направлениям выполняются штатно.

25 декабря самолет Embraer 190AR, летевший из Баку в Грозный, подал сигнал об аварийной ситуации и запросил посадку в казахстанском городе Актау. После этого лайнер упал, ударившись носом о землю и вспыхнул.

На борту находилось 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, 32 человека выжили, в том числе десять россиян.