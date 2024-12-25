Британка очнулась после операции и неожиданно начала говорить с итальянским акцентом

Не бывавшая в Италии британка заговорила с итальянским акцентом после инсульта

Никогда не бывавшая в Италии британка перенесла инсульт и заговорила с итальянским акцентом. Об этом пишет BBC News.

В мае Алтию Брайден из Лондона, Великобритания, нашли в постели без сознания. Ее срочно доставили в больницу, где диагностировали инсульт. Из-за него женщина потеряла способность говорить и потеряла чувствительность верхней правой части тела.

После обследований врачи обнаружили в шее Брайден новообразование, которое мешало притоку крови к мозгу. В августе его удалили. На следующий день женщина очнулась после операции и неожиданно начала говорить. Пришедшая взять у нее кровь медсестра не могла в это поверить. Она позвала других сотрудников больницы, и те заметили, что женщина говорит с явным итальянским акцентом.

По словам бабушки Брайден, пациентка никогда не говорила на итальянском. При этом теперь она стала неосознанно использовать в разговоре некоторые итальянские фразы, например, «Mamma Mia». Брайден всегда жила в Лондоне, у нее ямайские корни. Предполагается, что у женщины развился синдром иностранного акцента.

Брайден пожаловалась, что из-за нового акцента она перестала чувствовать себя собой. «Даже мой смех уже не тот…» — призналась она. Женщина отметила, что даже ее язык тела изменился. Пока логопед и врачи не знают, вернется ли ее естественный акцент. «Люди не видят меня настоящую, да и я не знаю, кто я», — посетовала она.

Ранее женщина из Великобритании, никогда не бывавшая в Швеции, пожаловалась на шведский акцент, который появился у нее три года назад. Как рассказывает женщина, из-за акцента никто не верит, что она англичанка. Над ней смеются, когда она пытается доказать обратное.

