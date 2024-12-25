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07:27, 25 декабря 2024Мир

Бывший американский дипломат предупредил о неизбежности краха США

Бывший дипломат Джим Джатрас заявил о неизбежности краха США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Чем дольше откладывается откладывается крах Соединенных Штатов Америки, тем тяжелее будут его последствия для всего мира. Об этом заявил РИА Новости бывший американский дипломат Джим Джатрас.

Он усомнился, что краха США можно избежать, назвав событие неизбежным. Собеседник агентства напомнил, что Советский Союз «распался почти чудесным образом», несмотря на то, что «никто не ожидал такого сценария». По его мнению, нынешняя ситуация в США схожа с последними годами существования СССР. В частности, отметил Джатрас, избранный президент США Дональд Трамп в «некотором смысле — фигура, похожая на [первого и последнего президента СССР, последнего Генсекретаря ЦК КПСС] Михаила Горбачева». «Он считает, что сможет спасти американскую империю своей харизмой и попытками встряхнуть систему. Но это только приведет к дальнейшей дестабилизации», — пояснил дипломат.

Ранее Джатрас предположил, что отношения между США и Россией вряд ли изменятся в лучшую сторону при администрации избранного президента Дональда Трампа.

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