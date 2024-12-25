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15:26, 25 декабря 2024Забота о себе

Диетолог рассказала о неожиданной пользе какао

Диетолог Соломатина: какао успокаивает и защищает мозг от разрушения
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Какао с маршмеллоу оказывает благотворное влияние на мозг и психику, отметила врач-диетолог Елена Соломатина. О неожиданной пользе напитка она рассказала в беседе с «Москвой 24».

По ее словам, какао-бобы содержат много магния, антиоксидантов и полифенолов, которые хорошо воздействуют на сердечно-сосудистую систему и противостоят старению. Кроме того, Соломатина указала на исследования, доказавшие, что какао поддерживает когнитивные функции мозга и защищает его от разрушения. «Какао стимулирует синтез гормонов удовольствия так же, как и шоколад. Напиток работает как антидепрессант и (...) оказывает успокаивающее действие», — добавила диетолог.

Соломатина подчеркнула, что нужно выбирать натуральный напиток из какао-бобов — информацию о составе можно прочесть на его этикетке. Она уточнила, что в составе некачественного продукта может быть мало какао, много красителей или ароматизаторов, добавленные сливки, молоко на основе пальмового масла и большое количество сахара.

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Маршмеллоу же становится хорошим украшением напитка и может поднять настроение, но им не стоит злоупотреблять из-за высокого содержания сахара, предупредила диетолог. Взрослым специалист посоветовала пить не более трех чашек какао в день с добавлением одного-двух маршмеллоу, а детям — две чашки какао с молоком в день с тем же количеством сладостей. При сахарном диабете и ожирении от маршмеллоу Соломатина призвала отказаться.

Ранее эксперт по сну Шам Сингх призвал пить вишневый сок за два часа до сна. Сингх объяснил, что в вишне содержится мелатонин — гормон, который регулирует циркадные ритмы.

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