Две россиянки устроили предновогоднее похищение елки из городского парка и попались

В Петербурге поймали двух девушек, срубивших елку к Новому году в парке Сосновка

В Санкт-Петербурге задержаны две девушки, которые устроили предновогоднее похищение елки из парка Сосновка. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в полицию с заявлением о краже дерева в парке обратился местный сотрудник. Силовики установили личности злоумышленниц.

По данным издания, фигурантки — 27-летняя петербурженка и 21-летняя уроженка Новосибирска. Они уже дают признательные показания. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). Кроме того, девушек видела читательница издания. По ее словам, две женщины направлялись к стоящему рядом белому автомобилю с только что срубленной елкой.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае осудят местного жителя за незаконную рубку новогодних елок.