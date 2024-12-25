Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:25, 25 декабря 2024Силовые структуры

Еще одного фигуранта по делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной отправили в СИЗО

Суд отправил в СИЗО еще одного фигуранта по делу о квартире Ларисы Долиной
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемого в мошеннических действиях в отношении Ларисы Долиной. Об этом в среду, 25 декабря, в своем Telegram-канале сообщают суды общей юрисдикции Москвы.

По информации суда, речь идет об Андрее Дмитриевиче Основа, которого отправили в СИЗО на один месяц и четверо суток, пока будет вестись расследование по делу о мошенничестве с многомиллионной квартирой российской певицы.

Телефонные мошенники похитили у Ларисы Долиной 200 миллионов рублей, заставив продать квартиру в центре Москвы. По версии следствия, аферисты звонили артистке с Украины. Под стражей уже три фигуранта дела, четвертый был задержан 25 декабря в Тольятти.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Похоже, второй малайзийский боинг». На фюзеляже летевшего в Грозный лайнера увидели признаки подрыва зенитной ракеты

      Урожай в России снизился более чем на десять процентов

      Россиянам раскрыли правила подготовки к новогоднему застолью

      Пользователи сети стали бояться обычных чемоданов из-за нового фильма Netflix

      Призывавший передать Украине ATACMS Хельсинкский комитет признали нежелательным в России

      Захарова заявила об ожидании от Абхазии исполнения обязательств по инвестициям

      Шольц назвал иудаизм незаменимой частью Германии

      Три страны НАТО признались в неготовности противостоять России

      Борт МЧС России с врачами и психологами приземлился в Актау после авиакатастрофы

      Популярная российская актриса восхитила фанатов видео в нижнем белье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше