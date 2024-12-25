Еще одного фигуранта по делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной отправили в СИЗО

Суд отправил в СИЗО еще одного фигуранта по делу о квартире Ларисы Долиной

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемого в мошеннических действиях в отношении Ларисы Долиной. Об этом в среду, 25 декабря, в своем Telegram-канале сообщают суды общей юрисдикции Москвы.

По информации суда, речь идет об Андрее Дмитриевиче Основа, которого отправили в СИЗО на один месяц и четверо суток, пока будет вестись расследование по делу о мошенничестве с многомиллионной квартирой российской певицы.

Телефонные мошенники похитили у Ларисы Долиной 200 миллионов рублей, заставив продать квартиру в центре Москвы. По версии следствия, аферисты звонили артистке с Украины. Под стражей уже три фигуранта дела, четвертый был задержан 25 декабря в Тольятти.

