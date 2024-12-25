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11:40, 25 декабря 2024Россия

Еще в одном регионе России разрешили усыплять бродячих собак

Парламент Хакасии разрешил усыплять бродячих собак
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Хакасии разрешили усыплять бродячих собак. О принятом региональным парламентом решении сообщает Telegram-канал «Борус».

Закон был принят голосами 30 депутатов при десяти воздержавшихся. Он вступит в силу в апреле 2025 года.

Документ допускает лишение жизни бездомных животных, которым в течение определенного времени не смогут найти хозяина. К такой мере будут прибегать в случае появления у собаки немотивированной агрессии.

Ранее ряд российских регионов согласовал аналогичные меры — законы были приняты на Чукотке, в Алтайском крае, Астраханской области, Бурятии и Забайкалье. Подготовить соответствующие поправки также поручил глава Магадана.

ЖЗЛ
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