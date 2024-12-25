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15:35, 25 декабря 2024Мир

Евросоюз столкнулся с проблемой сверхнизкой рождаемости из-за Украины

FT: 12 стран ЕС достигли сверхнизкой рождаемости из-за конфликта на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Omar Lopez / Unsplash

Двенадцать стран Европейского союза (ЕС) достигли сверхнизкой рождаемости из-за конфликта на Украине. Об этом сообщает Financial Times (FT).

По данным Федерального статистического ведомства ФРГ, Германия вошла в список стран ЕС, столкнувшихся с данной проблемой. «В 2023 году рождаемость в Германии упала до 1,35 ребенка на женщину, что ниже "сверхнизкого" порогового значения ООН в 1,4», — говорится в материале.

Отмечается, что в случае развития данного сценария падение рождаемости будет трудно обратить вспять. Ниже установленного порога также опустились показатели Эстонии и Австрии, а также Испании, Греции и Италии. Как отмечает издание, европейцы отказываются от рождения детей из-за инфляции, страха потерять работу и беспокойства из-за конфликта на Украине.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что Европа и Германии находятся на грани исчезновения. По его словам, это произошло из-за низкого уровня рождаемости.

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