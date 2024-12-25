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12:32, 25 декабря 2024Силовые структуры

ФСБ возбудила дело в отношении незаконно проникших в Суджу журналистов

ФСБ возбудила дело против иностранных журналистов, незаконно проникших в Суджу
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

ФСБ возбудила дело в отношении иностранных журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, снимавших репортаж из Суджи Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Дело возбуждено по части 3 статьи 322 («Незаконное пересечение Государственной границы России») УК РФ.

По данным следствия, сотрудники СМИ незаконно въехали на российскую территорию для проведения съемки в Судже.

Ранее суд заочно арестовал немецкого журналиста Николаса Симона Конолли, снимавшего репортаж из Курской области в августе 2024 года.

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