ФСБ возбудила дело в отношении незаконно проникших в Суджу журналистов

ФСБ возбудила дело против иностранных журналистов, незаконно проникших в Суджу

ФСБ возбудила дело в отношении иностранных журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, снимавших репортаж из Суджи Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Дело возбуждено по части 3 статьи 322 («Незаконное пересечение Государственной границы России») УК РФ.

По данным следствия, сотрудники СМИ незаконно въехали на российскую территорию для проведения съемки в Судже.

Ранее суд заочно арестовал немецкого журналиста Николаса Симона Конолли, снимавшего репортаж из Курской области в августе 2024 года.