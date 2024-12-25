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00:50, 25 декабря 2024Россия

Гладков прокомментировал слухи о продаже взрывчатки под видом пиротехники

Гладков: у меня нет информации о продаже взрывчатки под видом пиротехники
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Global Look Press

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал слухи о том, что в регионе под видом пиротехники продают взрывчатку, заявив, что у него нет подобной информации. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Очень много ложной информации, которую враги распространяют. Но бдительность, она, конечно, важна. Мы стараемся максимально контролировать этот процесс, и, с моей точки зрения, это главная возможность контролировать и угрозу, которая может возникнуть. Поэтому будьте бдительны», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что в Белгородской области продолжает действовать запрет на продажу петард и пиротехнических изделий, как и на их использование в новогодние праздники. «Мы будем пускать с вами салюты после победы над врагом», — добавил Гладков.

Ранее губернатор Белгородской области пообещал наказывать чиновников, которые не выполняют обещания по ремонту пострадавших от обстрелов жилых домов. «К сожалению, буду принимать уже меры дисциплинарного взыскания для того, чтобы вы, наконец, все поняли, что обманывать людей категорически недопустимо», — сказал он.

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