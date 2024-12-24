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14:34, 24 декабря 2024Экономика

Гладков пообещал наказывать обманывающих граждан чиновников

Гладков захотел наказывать чиновников, не выполняющих обещания по ремонту
Александра Качан (Редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Белгородской области начнут наказывать чиновников, которые не выполняют обещания по ремонту пострадавших от обстрелов жилых домов. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в соцсети «ВКонтакте».

По словам главы области, одна из жительниц Белгорода пожаловалась на мэра Валентина Демидова, который отчитался о ремонте ее дома, однако на самом деле работы проведены не были. «Уважаемые главы! Обращаюсь к вам публично. К сожалению, буду принимать уже меры дисциплинарного взыскания для того, чтобы вы, наконец, все поняли, что обманывать людей категорически недопустимо», — прокомментировал обращение Гладков.

Он добавил, что максимальная публикация информации о восстановлении зданий является единственным правильным решением. Глава области также извинился за «нерадивость руководителей».

Накануне Гладков уже дважды возмущался обманом со стороны муниципальных властей. Он заявил, что если ситуация не исправится, муниципалитеты будут проводить восстановительные работы за счет собственных источников. «Как я сейчас ищу деньги внебюджетные, будете искать вы. Я посмотрю тогда на качество вашей работы», — сказал чиновник.

Ранее в Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Пороз. В результате были выбиты окна и посечены заборы в двух частных жилых домовладениях.

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