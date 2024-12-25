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12:35, 25 декабря 2024Путешествия

Пилот объяснил большое число выживших пассажиров из хвоста разбившегося в Актау самолета

Пилот Романов: пассажиры Embraer выжили в хвосте, потому что там безопаснее
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

Выживших при крушении самолета Embraer E190AR в Казахстане больше всего оказалось в хвосте, потому что там безопаснее всего, объяснил бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов. Объяснением пилот поделился в беседе с «Лентой.ру».

«По статистике, в хвосте безопаснее. Не всегда так происходит, но часто случается именно так. Вообще, все зависит от того, на какую часть самолета пришелся основной удар. Если на носовую часть — то, конечно, все кресла обычно срываются со своих креплений и сминают предыдущих пассажиров, в хвосте они остаются более целыми», — сказал Романов.

Направлявшийся из Азербайджана в Россию самолет разбился в Казахстане, недалеко от Актау. Это был пассажирский самолет авиакомпании Az Airlines. Он подал сигнал ЧС из-за столкновения с птицей и нарушения рулевого управления с посадкой. Самолет летел из Баку в Грозный, но из-за тумана был перенаправлен в Махачкалу.

По данным пресс-службы управления здравоохранения Мангистауской области, в авиакатастрофе выжило 28 человек. Всего на борту находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа.

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