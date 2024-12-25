Изнасиловавшим сотрудницу «Матч ТВ» мигрантам вынесли приговор

В Москве суд дал до 9 лет колонии мигрантам, изнасиловавшим сотрудницу «Матч ТВ»

В Москве суд вынес приговор трем мигрантам, изнасиловавшим сотрудницу «Матч ТВ» на севере столицы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

Двое мужчин получили по девять лет заключения, еще один — четыре года. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Прокурор просил назначить им по 9,5 года лишения свободы.

Установлено, что трое мигрантов в возрасте от 22 до 25 лет в ночь на 6 июля находились в состоянии алкогольного опьянения и, идя по улице Академика Королева, высмотрели себе в качестве жертвы прохожую. Они резко догнали женщину, после чего один из мигрантов толкнул ее в спину, из-за чего она упала на землю.

Двое мужчин надругались над потерпевший, а третий наблюдал за обстановкой и высказывал намерение совершить тяжкое преступление. Женщине удалось вырваться и сбежать.

8 июля мигрантов арестовали по обвинению по части 2 статьи 131 («Изнасилование, совершенное группой лиц») УК РФ.