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19:31, 25 декабря 2024Силовые структуры

Канал поставки гашиша в российский регион ликвидировали полицейские

В Иркутске ликвидировали канал поставки гашиша и задержали его организатора
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Иркутске задержали 65-летнего уроженца одного из государств ближнего зарубежья и 23-летнего россиянина по делу о наркотиках. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным полиции, мужчины покупали наркотики в Красноярском крае, после чего продавали их в придорожном кафе в городе Усть-Куте. Заведение принадлежало одному из задержанных.

Во время обысков там, а также в машине 65-летнего мужчины нашли 1,3 килограмма гашиша и 4,3 миллиона рублей наличными. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере») УК РФ. Фигурантов взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что в Башкирии два брата-наркодилера расправились с узнавшим об их работе мужчиной.

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