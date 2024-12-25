Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:31, 25 декабря 2024Мир

Кандидат Трампа на должность главы ВМС вызвал беспокойство военных

WSJ: кандидат Трампа на пост главы ВМС США Фелан вызывает беспокойство военных
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Джон Фелан

Джон Фелан. Кадр: Harvard Business School / YouTube

Кандидат на пост главы ВМС США бизнесмен Джон Фелан, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом, вызывает беспокойство военных. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«У Фелана нет существенного опыта в сфере национальной безопасности. Это вызвало беспокойство у представителей ВМС, которые опасаются, что он может быть недостаточно подготовлен к решению многочисленных проблем, связанных с морской службой», — говорится в материале.

Бизнесмен имеет опыт управления благотворительными организациями, помогающими сотрудникам Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и военным. Ключевым моментом для выдвижения Фелана на должность главы ВМС стал организованный им сбор средств для избирательной кампании Трампа, рассказали собеседники издания.

Ранее сообщалось, что выдвинутый Трампом на пост главы ВМС Фелан ни дня не служил ни в армии, ни на флоте. Предыдущие министры на этом посту либо имели опыт военной службы, либо занимали руководящие должности в компаниях и организациях, связанных с военно-промышленным комплексом США.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Похоже, второй малайзийский боинг». На фюзеляже летевшего в Грозный лайнера увидели признаки подрыва зенитной ракеты

      Захарова назвала провокацией призыв США к американцам покинуть Белоруссию

      Авиакомпания AZAL приостановила рейсы в два российских города после авиакатастрофы

      Российскому региону предрекли похолодание до минус 55 под Новый год

      В России ответили на призыв США своим гражданам покинуть Белоруссию

      Организатор оргий P.Diddy подал на него в суд

      Россия заявила претензии странам Прибалтики из-за дискриминации русских

      Пассажир упавшего в Казахстане самолета записал аудиосообщение девушке в момент трагедии

      Британка очнулась после операции и неожиданно начала говорить с итальянским акцентом

      Кандидат Трампа на должность главы ВМС вызвал беспокойство военных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше