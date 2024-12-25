Кандидат Трампа на должность главы ВМС вызвал беспокойство военных

WSJ: кандидат Трампа на пост главы ВМС США Фелан вызывает беспокойство военных

Кандидат на пост главы ВМС США бизнесмен Джон Фелан, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом, вызывает беспокойство военных. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«У Фелана нет существенного опыта в сфере национальной безопасности. Это вызвало беспокойство у представителей ВМС, которые опасаются, что он может быть недостаточно подготовлен к решению многочисленных проблем, связанных с морской службой», — говорится в материале.

Бизнесмен имеет опыт управления благотворительными организациями, помогающими сотрудникам Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и военным. Ключевым моментом для выдвижения Фелана на должность главы ВМС стал организованный им сбор средств для избирательной кампании Трампа, рассказали собеседники издания.

Ранее сообщалось, что выдвинутый Трампом на пост главы ВМС Фелан ни дня не служил ни в армии, ни на флоте. Предыдущие министры на этом посту либо имели опыт военной службы, либо занимали руководящие должности в компаниях и организациях, связанных с военно-промышленным комплексом США.